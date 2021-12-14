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Türkiye'de kasımda 178 bin 814 konut satıldı

Türkiye genelinde kasımda 178 bin 814 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda satılan konut sayısı, ekime göre yüzde 30,14, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59 artış gösterdi.

Güncel 14.12.2021, 11:23
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Türkiye'de kasımda 178 bin 814 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu.

Kasımda satılan konut sayısı, ekime göre de yüzde 30,14 arttı. Ekimde 137 bin 401 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul, 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 payla Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller 36 konutla Hakkari, 65 konutla Ardahan ve 98 konutla Bayburt oldu.

Ocak-kasım döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 azalarak, 1 milyon 265 bin 353'e geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışları kasımda yüzde 48,4 arttı

Buna göre, Türkiye genelinde kasımda toplam 178 bin 814 konut satıldı. Bu dönemde yabancılar 7 bin 363 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 48,4 artış kaydetti.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu

Yabancılara konut satışlarında, kasımda ilk sırayı 2 bin 922 satışla ile İstanbul aldı. Bu ili 1917 konut satışıyla Antalya, 428 konut satışıyla Ankara izledi.

Ocak-kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735'e ulaştı.

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den 1406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 1075 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları yükseldi

Kasımda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 1 milyon 16 bin 83 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 55 bin 706'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 384 bin 776'a geriledi.

İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalışla 880 bin 577 olarak gerçekleşti.

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