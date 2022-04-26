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"Türkiye'de hiç kimse sahipsiz bırakılmadı"

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlarla iftar yemeğinde buluştu.

Güncel 26.04.2022, 01:14
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Milletvekili Ceylan, İçişleri Bakanı Sülaymen Soylu, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Abana Kaymakamı Salih Ağar’ın da hazır bulunduğu iftar programının ardından vatandaşlara seslendi.


BOZKURT HALKINDAN CEYLAN'A YOĞUN İLGİ
İftar programından önce Bakan Soylu ile birlikte Bozkurt İlçesi'ni gezen Milletvekili Ceylan, çeşitli incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.
Bozkurt halkının yoğun ilgi gösterdiği Milletvekili Ceylan, vatandaşların, istek, talep ve sorunlarını dinledi.
Vatandaşlarla gönül köprülerini kurmaya devam ettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, Bozkurt halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

"TÜRKİYE'DE HİÇ KİMSE SAHİPSİZ BIRAKILMADI"
Geçen yıl sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde katıldığı iftar programındaki konuşan Milletvekili Ceylan, "Bizleri bereketli kardeşlik sofrasında biraraya getiren Cenab-ı Allah’a hamd olsun" dedi.
Kardeşliğin, muhabbetin, samimiyetin güzelliği ile kalplere huzur veren bir iftar programı gerçekleştirdiklerini belirten Milletvekili Ceylan, "Geçtiğimiz yıl başta Kastamonu Bozkurt’da olmak üzere, Karadeniz’de yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil ihsan niyaz diliyorum, makamları âlî olsun inşallah" diye konuştu.
Bozkurt'ta tarihin en büyük sel afetlerinden birinin yaşandığını vurgulayan Milletvekili Ceylan, "Kastamonu ve çevresindeki illerimizde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü, milletimizin ortak üzüntüdür. Devletimiz tüm imkanlarıyla felaketin ilk anından itibaren izlerini silmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.
Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz bırakılmadığına işaret eden Milletvekili Ceylan,  bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdiklerini söyledi.

"BOZKURT'A GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HİZMET VERİLDİ"
"Allah bir daha böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın" diyen Milletvekili Ceylan, "Vatandaşlarımız rahat olsun gereken her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Bütün bakanlıklarımıza, belediyelerimize, STK'larımıza, gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İnsan üstü bir gayretle burada hizmet verdiler. Gece günüz demeden bu hizmeti yaptılar" dedi.
Milletvekili Ceylan, sel felaketinden sonra devletin ilçede yaptığı çalışmaları Bakan Soylu ile birlikte yerinde incelemede bulundu.
CEYLAN, GENÇLERE NASİHATLARDA BULUNDU
Daha sonra AK Parti teşkilatının düzenlediği gençlik buluşması programına katılan Milletvekili Ceylan burada gençlere seslenerek, ne yaparlarsa yapsınlar her şeyin en iyisini yapmaya gayret göstermelerini istedi.
Gençlere hitaben, "Ne Yaparsanız Yapın En İyisini Yapmaya Gayret Gösterin" gerisini mevlaya bırakın diyen Milletvekili Ceylan, Bu gençlerin ileride vatana ve millete iyi hizmetler yapacağına inandığını söyledi.
Gençlerden hiç bir zaman umutlarını kaybetmemelerini isteyen Milletvekili Ceylan, "Gayretleriyle, birikimleriyle, enerjileriyle, azimleriyle, heyecanlarıyla 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik yetişiyor" diye konuştu.
 

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