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Türkiye'de bugün Kovid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı

Sağlık Bakanı Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

Güncel 14.06.2021, 10:26
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Türkiye'de bugün Kovid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: (AA)
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