Türkiye'de 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de 26 bin 894 kişinin organ nakli beklediği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım'ın organ bağışına dikkati çekip farkındalık oluşturmak için "Organ ve Doku Bağışı Haftası" olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, kampanyalar düzenlendiği ve kampanyalara destek verildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda ülke olarak canlıdan organ bağışında oldukça iyi durumda olmamıza rağmen kadavra bağışlarında artışlar olsa da istenilen düzeyde değiliz." bilgisi verildi.

Türkiye'de eğitim araştırma, üniversite ve özel hastanelerde toplam 172 organ nakli merkezi bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu zamana kadar 46 bin 267 böbrek, 17 bin 927 karaciğer, 1156 kalp, 343 kalp kapağı, 307 akciğer, 6 kalp-akciğer, 198 pankreas, 48 ince bağırsak olmak üzere toplam 66 bin 252 nakil gerçekleştirildi. Yıllara göre beyin ölümü tespit sayıları artmakla beraber, aynı oranda aile izin sayılarında artış gözlenmiyor. Toplam beyin ölümü tespit sayılarının içinde aile izni olan beyin ölümü oranı yüzde 20'ler civarında seyrediyor. 2021 yılında, 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, 1290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor."

607 BİN 669 KAYITLI GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇI BULUNUYOR

Türkiye'de gönüllü bağışçı sayısının her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi'nde (TODBS) 607 bin 669 kayıtlı gönüllü bağışçının bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, organ nakli konusunda merak edilen sorulara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

KİMLER ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?

18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarını bağışlayabilir. Canlı verici olarak yalnızca karaciğer ve böbrek bağışında bulunulabilir.

ORGAN BAĞIŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Organ nakli yapan merkezlerde, hastanelerde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek, vb. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir. Organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir.

HANGİ ORGANLARIN NAKLİ YAPILABİLMEKTEDİR?

Böbrek, pankreas, karaciğer, akciğer, kalp ve ince bağırsak nakli yapılabilir.

HANGİ DOKULARIN NAKLİ YAPILABİLİR?

Kornea, kemik iliği, tendon, kalp kapağı, deri, kemik, yüz-saçlı deri ve ekstremitelerin nakli yapılabilir.

BAĞIŞLANAN ORGANLAR KİMLERE NAKLEDİLİR?

Ulusal organ nakli bekleme listesinde kayıtlı hastalardan öncelikle kan grubu uyumuna, daha sonrada doku grubu uyumuna göre belirlenir. Kan ve doku uyumu yanı sıra hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulur.

ORGAN BAĞIŞINDA BULUNAN HERKESİN ORGANLARI NAKLEDİLEBİLİR Mİ?

Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organın nakli mümkün değildir. Sadece yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.

ORGAN BAĞIŞININ DİNİ YÖNDEN SAKINCASI VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ naklinde dinen bir sakınca olmadığını açıklamış, hayat kurtarmanın önemine dikkat çekmiştir.



