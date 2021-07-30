Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 41,84 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 336 bin 724 aşı uygulandı.