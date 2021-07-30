Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 463 oldu.
Güncel 30.07.2021, 01:05
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18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 41,84 olarak kayda geçti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 336 bin 724 aşı uygulandı.
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