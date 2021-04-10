“Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak için gece-gündüz çalışan partiyiz”

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Osmancık İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Uslu ve bir grup yönetim kurulu üyesi, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret etti.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Osmancık Teşkilatı’nın ziyareti dolayısıyla yaptığı açıklamada, “AK Parti, dünyayı güneş gibi aydınlatan yüce bir medeniyetin günümüzdeki sancaktarlığına, hizmetkârlığına talip bir partidir. Ak Parti, Türk milletinin binlerce yıldır kesintisiz şekilde süren devlet silsilesinin bugünkü adı olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak için gece-gündüz demeden teşkilatlarıyla çalışan bir partidir.” dedi.

(Haber Merkezi)

