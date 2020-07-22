Türkiye birincisi Çorumlu hafız ödüllendirildi

Çorum İl Müftülüğü Hıdırlık Kuran Kursu öğrencisi ve Prof. Dr Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu 8.Sınıf Öğrencisi olan Hafız Yasin Yazıcı, hem 11 ay gibi kısa bir sürede hıfzını tamamlayarak hafızlık belgesini aldıhemde 2020 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’n da tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye Birincisi oldu.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer,örnek başarısından dolayı Hıdırlık Kuran Kursu öğrencisi Hafız Yasin Yazıcı’yı altın hediyesi ile ödüllendirdi.

Hıdırlık Kursu’nda hafızlık öğrencilerinin de katıldığı ödül takdim töreninde konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer; “Hafızlık önemli bir kazanım olup hafızlarımızın ezberledikleri Kur’an-ı Kerim onları gerek ferdi gerekse toplumsal alanda başarılı kılmış ve öne çıkmalarına vesile olmuştur. İşte kursumuz öğrencisi olan Hafız Yasin Yazıcı bunun en canlı örneğidir. Kuran’ın canlı şahitleri olan hafızlarımız İslam’ı nesilerden nesillere aktaran bir köprü olacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Hıdırlık Kuran Kursumuzdan yetişen ve hafızlığını tamamlayan Hafız Yasin Yazıcı öğrencimizi 2020 yılı LGS Türkiye birinciliğinden dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.