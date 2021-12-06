Türkiye Barolar Birliği'nde “Sağkan” dönemi

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için seçim yapıldı. 348 delegenin oy kullanacağı seçimde sabah saat 09.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17:00’ye kadar sürdü. 348 delegenin oy kullandığı seçimlerde Erinç Sağkan delegelerin 181’inin oyunu alırken, Feyzioğlu 156 oy alabildi.

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni yönetimi için mevcut başkan Metin Feyzioğlu, Erinç Sağkan ve Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan yarıştı. Seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu’nun listesinde Çorum Barosu Başkanı Avukat Kenan Yaşar da bulunuyordu.

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Erinç Sağkan, 24 Nisan 1978 yılında doğdu, 1995 yılında eğitim hayatına başladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. Ankara Barosu’nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ,2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu.

(Haber Merkezi)

