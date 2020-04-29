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“Türkiye, Amerika başta olmak üzere 54 ülkeye yardım ulaştırdı”

Suudi Arabistan’dan gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında Çorum’da karantinaya alınan vatandaşların memleketlerine uğurlanma töreninde konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, gurbetçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir daha bu tür musibetler yaşanmaması için temennide bulundu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:34
“Türkiye, Amerika başta olmak üzere 54 ülkeye yardım ulaştırdı”

Bugün dünya üzerinde 70 ülkeden 40 bin vatandaşını kimseye muhtaç etmeden ülkesine getiren Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan milletvekili Kavuncu, “Bu büyük millet son 18-20 yıldır gerçekleştirdiği hamlelerden bir tanesi de KYK yurtları. 700 bin kişilik devasa bir kurum. 40 bin vatan evladının 25 binine ev sahipliği yaptı. Allah'ın izniyle bu beladan bu musibetten dünya üzerinde en az zararla atlatacak ülkeyiz. Türkiye bugün Amerika başta olmak üzere, İngiltere, gönül coğrafyamız olmak üzere 54 ülkeye yardım ulaştırdı. Bu Türkiye’nin bir dünya devleti olduğunun tescilidir. 38 il aynı zamanda Çorum’un hemşehrisi oldu. Güle güle gidin, yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı. (İHA)

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