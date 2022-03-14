Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları il finali yarın

Çorum merkez ile birlikte ilçe seçmeleri gerçekleştirilen turnuva da öğrenciler ilkokul kategorisinde; “Mangala, Küre, Pentago,Equilibrio, Q.bitz” ortaokul kategorisinde ise “Mangala, Küre, Pentago, Reversi, ve Kulami” oyunlarında yarıştırlar.

İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında; çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi amacıyla akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Turnuvaların ilimize bağlı tüm ilçelerde imkânlar dâhilinde yapıldığını belirten yetkililer, ilçelerde her kategoriden dereceye giren ilk 3 yarışmacıların katılımıyla 16 Mart 2022 tarihinde Çorum İl Finali’nin yapılacağını bildirdiler. Çorum il finalinde her kategoriden dereceye giren birinciler ise 10, 11, 12 Haziran 2022 tarihlerin de Diyarbakır’da yapılacak Türkiye Turnuvası’nda ilimizi temsil edecek.

(Volkan SINAYUÇ)