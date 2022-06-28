“Türkiye, Ak Parti ile dönüşüm yaşadı”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında gerçekleşen toplantıya MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Erol Kavuncu, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Dodurga İlçe Belediye Başkanı Mustafa Aydın, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı ve İl Gençlik Kolları Başkanı katıldı.

Toplantıda yönetim kurulu üyelerine hitap eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “AK Parti'yi diğer partilerden farklı kılan en önemli özellik birlik ve beraberliktir. Samimiyetle çıkılan yolda engelleri kaldıran, sorumluluk bilinciyle attığımız her adımda bize yardımcı olan, sevgiyle yaklaştığımız herkesin gönlünde iz bırakmamızı sağlayan siz yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Hamdolsun AK Parti hükumetiyle birlikte ülkemiz devrim niteliğinde her alada büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı. İnşallah bundan sonra da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Toplantı yönetim kurulu üyeleriyle çeşitli istişareler ve değerlendirmeler yapılmasının ardından sona erdi. (Haber Merkezi)

