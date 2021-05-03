“Türkiye 18 yılda Avrupa’nın en büyük tarımsal gücü oldu”

Ceylan yaptığı paylaşımda "Son 18 yılda uyguladığımız projeler ve sağladığımız desteklerle, ülkemiz çok güçlü bir tarım orman sektörüne kavuşmuştur.

Ülkemiz tarımı, toprak kaynağı olarak dünyada 17'nci sırada olmasına karşın, tarımsal hasılada Avrupa’da 1’inci sırada, dünyada ilk 10’dadır.

Bu; tarım altyapımızdaki gelişmeyi, kaynak kullanımında ve üretimdeki verimliliğimizi ve başarımızı açıkça ortaya koymaktadır.

Tarım GSYH ‘mızı 36,9 Milyar TL’den 333,3 Milyar TL’ye yükselterek Avrupa’nın En Büyük Tarımsal Gücü haline geldik.

2020 yılında 205 ülkeye, 1.982 çeşit tarımsal ürün ihracı gerçekleştirdik. 20,7 Milyar Dolar ihracat yaparak, 5,5 Milyar Dolar Dış ticaret fazlası verdik.



-Üreticilerimize 1 milyar 889 milyon tl Tarımsal Destekleme Ödemesi yaptık. Son 18 yılda üreticilerimize reel rakamlarla toplam 360 milyar TL tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştirdik. 2020 yılında toplam 22 milyar TL, desteklemenin tamamı üreticimizin hesaplarına yatırdık.

2021 yılında çiftçimize 24 milyar TL tarımsal destekleme ödemesi yapacağız.

-Orman Varlığımızı 18 yılda % 20 oranında artırdık. 20,8 Milyon hektar olan orman alanımızı bugün 22,9 Milyon Hektara çıkardık. Dünya orman varlığı bakımından 47. sıradan 26. sıraya yükseldik.

-Toplam Bitkisel Üretimimiz 2002‘de 1.512.369 Ton iken 2020’de 1.781.975 Ton’a ulaştırarak %18 oranında artış sağladık. Toplam bitkisel üretimimizi 126 Milyon tona ulaştırarak Cumhuriyet tarihimizin üretim rekorunu kırdık.

-298.390 dekar araziyi sulamaya açtık ve yıllık 126 Milyon TL Zirai gelir artışı sağladık.

-70 Dere Islahı İl şehir merkezini, 69 adet yerleşim yerini ve 660 dekar araziyi taşkınlardan koruduk.

-Baraj ve Gölet depolama kapasitesini 868 Milyon metreküp hacmine ulaştırdık.

-Büyükbaş Hayvan varlığımız 2002’de 166,974 adet iken %52 oranında artırarak 2020’de 253,604 adete çıkarttık. Büyükbaş hayvan varlığımızı %83 artışla 18,2 Milyon başa çıkararak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek değerine ulaştırdık. Büyükbaş hayvan varlığında Avrupa 2. siyiz.

-Kanatlı Hayvan varlığımız 2002’de 2.907.735 adet iken %26 oranında arttırarak 2020’de 3.672.400 adete ulaştırdık.

-Küçükbaş hayvan varlığımız 2002’de 159.744 adet iken %84 oranında arttırarak 2020’de 293.872 adete çıkarttık. Küçükbaş hayvan varlığımız %69,3 artış ile 54,1 milyona ulaşarak, küçükbaş hayvan varlığında Avrupa’da 1. sıraya yükseldik.

-Meyve üretimimiz 2002’de 33,293 ton iken %71 oranında artırarak 2020’de 57,059 tona ulaştırdık.

-Sebze üretimimiz 2002’de 272,417 ton iken %37 oranında arttırarak 2020’de 373,672 tona ulaştırdık.

-2 Milyar 567 Milyon TL DSİ yatırımı yapıldı. 114 Tesisi hizmete açtık.

Su ve Toplulaştırma Yatırımlarında;

2003-2020 yılları arasında; 600 adet baraj, 589 adet HES, 423 adet gölet ve bent, 1.457 adet sulama tesisi, 262 adet içme suyu tesisi, 21 adet atık su tesisi, 5.091 adet taşkın koruma tesisi ve 253 adet arazi toplulaştırma projesi tamamlanarak son 18 yılda toplam 8.696 adet tesis hizmete sunulmuştur.

2003-2020 döneminde toplam yatırım tutarı reel rakamlarla 276 Milyar TL’ye ulaşmıştır" dedi.

