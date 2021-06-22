Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı."