Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi.
Güncel 22.06.2021, 11:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı."
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