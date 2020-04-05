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“Türkeş’in fikirlerinin ne denli kıymetli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz”

Çorum TÜRKAV İl Başkanı İlyas Gül, MHP merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Milliyetçi- ülkücü camiaya onurla, gururla savunacağı eşsiz bir dava bırakan, büyük devlet adamı Başbuğ Alparslan Türkeş’in fikirlerinin ne denli kıymetli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Hayatı boyunca tavrını hep milletinden, vatanından yana koyan bunu da dile getirmekten hiçbir zaman çekinmeyen Başbuğumuzu yürüdüğü yoldan, inandığı davasından ne kendisine reva görülen tabutluklar, neden yapılan işkenceler döndürebilmiştir” dedi.

“Türkeş’in fikirlerinin ne denli kıymetli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz”

Çorum TÜRKAV İl Başkanı İlyas Gül, MHP merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Milliyetçi- ülkücü camiaya onurla, gururla savunacağı eşsiz bir dava bırakan, büyük devlet adamı Başbuğ Alparslan Türkeş’in fikirlerinin ne denli kıymetli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Hayatı boyunca tavrını hep milletinden, vatanından yana koyan bunu da dile getirmekten hiçbir zaman çekinmeyen Başbuğumuzu yürüdüğü yoldan, inandığı davasından ne kendisine reva görülen tabutluklar, neden yapılan işkenceler döndürebilmiştir” dedi.

05 Nisan 2020 Pazar 18:30
“Türkeş’in fikirlerinin ne denli kıymetli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz”

Milliyetçi Hareketin içinde bir nefer olmanın kendileri için bir şeref olduğunu kaydeden Gül, açıklamasında şunları söyledi:

“Bizler bu inanç ve şuurla, başbuğumuzun bize emaneti olan TÜRKAV’ı en iyi şekilde muhafaza ederek, gelecek nesillere aktaracağız. Son nefesimize kadar çizdiği yolda yürüyecek, ifade ettiği ilkelere bağlı kalacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle, milliyetçi, ülkücü camianın yönünü kıble, arkasını Türk milleti olarak belirleyen başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere, ebediyete intikal eden ülkü erlerine bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, ruhları şad olsun. Yüce Allah hepsinden razı olsun.” (Haber Merkezi)

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