Türker Can’ın vefatı büyük üzüntü yarattı

Alınan bilgiye göre uzun süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir Özel Elitpark Hastanesi’nde tedavi gören Türker Can önceki gece hayatını kaybetti. Çorum’un sevilen simalarından olan Türker Can’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Türker Can’ın cenazesi hastaneden alınarak saat 11.30’da Ulumezar’a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından ise gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Afat da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)