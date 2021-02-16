“Türkçe’nin doğru kullanımında radyoların sorumluluğu büyük”

Umut Radyo’da her hafta yayınlanan ‘ Umut Gençlik Kulübü ‘ programı önceki gün ‘Dünya Radyo Günü Özel’ yayını ile dinleyicilerle buluştu.

Umut Çınar ve Nesimi Ergen tarafından hazırlanıp sunulan programa radyo Genel Yayın Yönetmeni / İletişim Uzmanı Meltem Danışman Çınar konuk oldu.

Halk röportajlarına da yer verilen yayına dinleyiciler sesli mesajlar gönderdi. Çorum Haber kurucusu ve baş yazarı, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’ın da röportajla katkı sunduğu program ilgiyle dinlendi.

25 yıllık radyo yayıncılık deneyimi ile ilgili soruları yanıtlayan program konuğu Çınar, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından bir iletişim aracı olarak radyonun önemine değinmek ve uluslararası radyo yayıncıları arasındaki etkileşimi artırmak için 13 Şubat tarihinin ‘Dünya Radyo Günü’ olarak ilan edildiğini belirterek, bu kapsamda her yıl bu tarihin farklı temalarla kutlandığını söyledi.

Bu yıl belirlenen tema’nın “diyalog, tolerans ve barış” olduğuna dikkat çeken Çınar, “Bu yılın temasıyla göç, kadına karşı şiddet ve yoksulluk gibi mevcut sorunlar gündeme taşındı. Böylelikle kitleler arası diyaloğu artırarak ve demokratik tartışmalara platform sağlayarak pozitif yönde adımlar atılması hedefleniyor.” dedi.

Türkçe’nin doğru, güzel, anlaşılır ve düzgün kullanımı konusunda radyo kuruluşlarının büyük sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Çınar, “Dili kullanmada belli bir seviyeye ulaşmamış ve belli bir dil eğitiminden geçmemiş kimselerin radyo ve televizyonlarda yaptıkları dil yanlışları kamuoyunu rahatsız etmektedir. Dilimizin özensiz ve keyfî kullanılması, radyo ve televizyon yayınları aracılığı ile toplumunda dilini etkiliyor. Bu da toplumsal anlamda farklı kesimlerin iletişimini zorlaştırıyor. Oysa yayın kuruluşlarının halkın dil becerilerini geliştirmesine katkı sunma sorumluluğu vardır. Bireylerin kültürel seviyelerini yükselten, onlara Türkçeyi sevdiren programlar üretmek te zaten görevidir” dedi. (Haber Merkezi)