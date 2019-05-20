Turkcell’den Çorum’da 2750 kişiye iftar sofrası

30 gün boyunca birçok şehirde belediyelerin düzenleyeceği geleneksel iftar yemeklerine destek olmak için Türkiye turuna çıkan Turkcell, tam 45 ilde 180 bin kişiye ulaşmayı planlıyor.

Belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında binlerce kişi sıcak iftar yemekleriyle karınlarını doyuruyor. Turkcell, iftar sonrası etkinliklerle de Ramazan ruhunu katılımcılara yaşatıyor. Musiki ve gösterilerin eşlik ettiği Turkcell ile iftar akşamlarının bir diğer durağı Çorum oldu.

Çorum Belediyesi’nin Kerebi Gazi Otoparkı içerisinde kurmuş olduğu çadırda, 2750 kişiye iftar yemeği organize eden Turkcell, düzenlediği ney dinletisi ve ilahilerle de iftara katılanlara keyifli saatler yaşattı. İftarda ayrıca, Kur’an-ı Kerim de okundu. (Haber Merkezi)