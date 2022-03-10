TÜRKAV’ın İstiklal Marşı yarışması bugün

TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, vakıflarının geleneksel hale getirdiği ve bu yıl dördüncüsü yapılacak olan İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nın bugün Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’in de katkı sağladığı yarışmanın elemelerinin bugün 09.00’da başlayacağını, finallerin ise saat 19.30’da aynı yerde gerçekleştirileceğini belirten İsmail Deli, yarışmanın Çorum merkeze bağlı İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyelerinde resmi ve özel okullar arasında yapılacağını bildirdi.

TÜRKAV Başkanı Deli; “Her geçen gün önemi daha çok hissedilen İstiklal Marşımızı anlamak ve ilk günkü heyecanı gelecek kuşaklara aktarmak hem görevimiz hem de sevdamızdır. Bu vesile ile tüm halkımızı hep birlikte ‘Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ demek üzere Buhara Kültür Merkezi’ne davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)