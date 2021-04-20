TÜRKAV’dan yardım kolisi

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV), Çorum Şubesi her yıl olduğu gibi bu yıl da üyelerinin ve hayır sahiplerinin Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak üzerine düşen görevi yaptı.

TÜRKAV İl Başkanı İlyas Gül yaptığı açıklamada Çorum merkez ve köylerinde ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek hazırlanan yiyecek kolilerini Ramazan’ın ilk gününden itibaren dağıtmaya başladıklarını söyledi.

İlyas Gül, “Vakıf üyelerimizin yardımları ile alınan yiyecek kolileri köylerde muhtarlarla görüşülerek belirlendi. Yine köy muhtarlarımız vasıtası ile dağıtım yapıldı. Ne kimin yardım yaptığı nede kime yardım yapıldığı kimseye söylenmedi ihtiyaç sahiplerini rencide etmemek için bu yol seçildi. Vakıf olarak kendimize görev saydığımız bu davranışı her yıl yapma gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

Yardım yapan hayır sahiplerine de teşekkür eden Gül, “Allah hayırlarını kabul etsin. ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ düsturu bunu gerektirir. Hastalığın pençesindeki dünyamızda bu sorumluluk daha da artmıştır. Yardımlaşmanın tam zamanı yalnız değilsiniz” açıklamasında bulundu.

(Ömür SOYTEMİZ)

