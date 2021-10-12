TÜRKAV’dan Vali’ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek geçtiğimiz haftalarda Kastamonu ilinde meydana gelen sel felaketinde ki yapılan çalışmaları misafirleri ile paylaşan Vali Çiftçi, “Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Fakat Devletimiz ve Türk milleti el ele verirse üstesinden gelemeyeceği bir zorluk yoktur” diye konuştu.

Devletin gücünü afet bölgesinde bir daha gördüklerini ifade eden Vali Çiftçi, Allah devletimize zeval vermesin.Lakin sel’in gücünün de sınırları yoktur.Aslında afet değil insanlarımızı öldüren ihmaldir” dedi.

TÜRKAV’ın tarihçesi hakkında Vali Mustafa Çiftçi’ye bilgi veren İsmail Deli, TÜRKAV’ın misyonunun Türkiye Cumhuriyetini 2023 ‘e lider ülke olarak taşımak ve onu ilelebet payidar kılmak olduğunu ifade etti.

Çorum TÜRKAV’ın bir yıllık faaliyetleri hakkında da bilgi veren Deli, “Önümüzdeki yıl yapacaklarını faaliyetlerimizde şu şekilde olacaktır; Bingöl Karlıovadaki bir okula LGS hazırlık kitapları gönderilecek, AFAD il müdürlüğü ile görüşülüp Afet yönetimi ve arama kurtarma ile ilgili seminerler alınıp, TÜRKAV arama ve kurtarma timinin kuracağız. Orta Karadeniz Ajansından seminerlerin alınacağız, Kızılay’a toplu kan bağışında bulunacağız. Milli kültürü gelecek kuşaklara aktarmak için akademisyenleri Çorum’a getirmeye çalışacağız, güneydoğu da bir okul seçilerek İlimize davet edilip, geziler düzenleyeceğiz. Doğu ile Batı arasında köprü kurup, bunun yanında geçtiğimiz yıllarda yapılan faaliyetlerimizi de tekrar edeceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi, yapılacak her türlü faaliyetleri destekleyeceğini, yapılan nezaket ziyaretinden dolayı da memnun olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

TÜRKAV Başkanı İsmail Deli ve beraberindekiler ziyaretin anlamlı ve verimli geçtiğini ifade edip, teşekkürlerini bildirerek, makamdan ayrıldı.

(Haber Merkezi)

