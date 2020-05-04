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TÜRKAV’dan köylere gıda yardımı

TÜRKAV Çorum İl Başkanlığı, üyelerinin katkıları ile hazırlanan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:40
TÜRKAV’dan köylere gıda yardımı

TÜRKAV İl Başkanı İlyas Gül, yaptığı açıklamada Çorum merkez ve köylerde ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek hazırlanan yiyecek kolilerini Ramazan’ın ilk günüden itibaren dağıtmaya başladıklarını hatırlattı. Vakıf üyelerinin yardımları ile alınan yiyecek kolilerin verileceği ailelerin köylerde muhtarlarla görüşülerek belirlendiğini vurgulayan Gül, dağıtımların da muhtarlar vasıtasıyla yapıldığını kaydetti. Gül, “Ne kimin yardım yaptığı, ne de kime yardım yapıldığı kimseye söylenmedi, ihtiyaç sahiplerini rencide etmemek için bu yol seçildi. Vakıf olarak kendimize görev saydığımız bu davranışı her yıl yapma gayreti içinde olacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

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