TÜRKAV’dan Emniyet ziyareti

Ziyarette Çorum TÜRKAV'ın etkinlik alanları ve çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Deli, her türlü bölücü, yıkıcı faaliyetlere dün olduğu gibi bugün de karşı olduklarını ve daima da karşı olacaklarının altını çizerek, bu konuda her türlü vazifeye talip olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülser ise, vatanın bölünmez bütünlüğünün esas olduğunu belirterek, lider ülke Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı. Milletin huzur ve refahının birinci dereceden önem arz ettiğini söyleyen Gülser, Çorum’da suç oranlarının azalması için Emniyet birimlerinin gece gündüz çalıştıklarını ve bu anlamda çok yol alındığını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

