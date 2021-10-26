TÜRKAV’dan Bingöl’e yardım

TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, eğitim kültür ve yardımlaşma faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek bu kapsamda “Bir kitap bir umut, bir umut binlerce ışık” isimli bir etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bu çerçevede Bingöl- Karlıova-Taşlıçay Köyü, Şehit İdris Demir Ortaokulu’ndan gelen talep doğrultusunda 8.sınıfta okuyan 18 öğrenciye 180 adet konu anlatımlı kaynak kitap, 18 adet soru bankası kitabı ve her öğrenciye 10'lu deneme setinden oluşan yardımı toplayarak kolilerle kargoya verdiklerini söyleyen İsmail Deli, “Buradaki öğrencilerden bir tanesi dahi okursa ailesi için umut, ülkemiz için ışık olup yarınlarımızı aydınlatacaktır” dedi.

TÜRKAV Başkanı Deli, bu anlamda sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü de belirterek kendilerine katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

