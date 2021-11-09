TÜRKAV’dan Başkan Aşgın’a nezaket ziyareti

TÜRKAV Şube Başkanlığı görevine getirilen İsmail Deli ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Aşgın’a yaptıkları ziyarette Vakıf ve çalışmaları hakkında bilgi sundu. Vakfın, merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in üç emanetinden biri olduğunu söyleyen Deli, “Vakfımızın temel gayesi Türk Cumhuriyetini ve Türk vatanını ilelebet payidar kılmaktır. Bu anlamda bizler de üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmeye hazırız” dedi.

Nazik ziyaretleri için TÜRKAV Başkanı İsmail Deli ve yönetimine teşekkür eden Başkan Aşgın da yaptıkları çalışmalarla ilgili heyete bilgi verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

