TÜRKAV’dan Başkan Aşgın’a nezaket ziyareti
Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şube Başkanı İsmail Deli ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu.
Güncel 09.11.2021, 22:25 10.11.2021, 01:05
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TÜRKAV Şube Başkanlığı görevine getirilen İsmail Deli ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Aşgın’a yaptıkları ziyarette Vakıf ve çalışmaları hakkında bilgi sundu. Vakfın, merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in üç emanetinden biri olduğunu söyleyen Deli, “Vakfımızın temel gayesi Türk Cumhuriyetini ve Türk vatanını ilelebet payidar kılmaktır. Bu anlamda bizler de üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmeye hazırız” dedi.
Nazik ziyaretleri için TÜRKAV Başkanı İsmail Deli ve yönetimine teşekkür eden Başkan Aşgın da yaptıkları çalışmalarla ilgili heyete bilgi verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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