TÜRKAV, yardım geleneğini bozmadı

TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için vakıf üyeleri ve duyarlı vatandaşların yaptıkları zekat, fitre ve sadakaların dağıtımında köprü olduklarını söyledi.

Nakit olarak, alışveriş kartı ve gıda kolisi hazırlayarak Ramazan boyunca gönüller yapmaya devam ettiklerini belirten İsmail Deli, önceden tespit edilen ailelere hem misafir olduklarını hem de emanetlerini ulaştırarak gönüller yaptıklarını belirtti.

“Hayra vesile olan hayır yapmış gibidir” Hadisinden hareketle Allah rızası için görev yaptıklarını anlatan Deli, dağıtımları yaparken ayet ve hadislerin teşvik ve tavsiyelerine riayet ettiklerini söyledi. İsmail Deli konuyla ilgili açıklamasında: “Zira Allah bu konuda şöyle buyurmuştur dedi. “Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara 262)

Peygamberimiz ise 'Gerçek fakir, bir veya iki lokma, ya da bir veya iki hurma ile baştan savulan değildir, asıl fakir, ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan, kendisine sadaka verilmesinin zarureti bilinmeyen ve kalkıp insanlardan da dilenmeyen kimsedir.” (Buhârî)Ayet ve hadislerin temel referans noktalarıdır. Paylaşma ve yardımlaşmanın Anadolu irfan'ının bir değeridir” ifadelerini kullandı.

Güzelliklerin ve mutluluğun paylaşarak arttığını, acının ve yoksulluğun ise yine paylaşarak, yardımlaşarak üstesinden gelineceğini ifade eden TÜRKAV Başkanı Deli; “Tek beklentimizin yüce Allahın rızası, necip Türk milletinin huzur, refah ve birlik ruhunun diri tutulmasıdır. Bu hizmetin ifasında Başbuğumuzun emaneti olan TÜRKAV'ı yalnız bırakmayan yardımsever kardeşlerimize, MHP, Ülkü Ocakları, Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendika yöneticilerimize ve TÜRKAV üye yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

