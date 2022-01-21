TÜRKAV Başkanı İsmail Deli’nin ziyareti
Güncel 21.01.2022, 23:29
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Kısa adı TÜRKAV olan Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a Vakfın duvar takvimini hediye etti.
İsmail Deli, ağırlıklı olarak eğitime katkı yönünde faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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