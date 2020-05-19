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“Türkan Saylan, Kardelenlerle yaşayacak”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, hayatını bilime ve eğitime adayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ı vefatının 11. yıldönümünde sevgi ve özlemle andıklarını bildirdi.

19 Mayıs 2020 Salı 15:39
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“Türkan Saylan, Kardelenlerle yaşayacak”

Tahtasız, “Cumhuriyetimizin kadınlarına ve gençlerine bir ömür adayan Prof. Dr. Türkan Saylan'ı sevgi ve özlemle anıyoruz. Anadolu'ya armağan ettiği binlerce kardelenle yaşayacak...

Anadolu’yu köy köy gezip bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden, binlerce kız çocuğuna okuma olanağı sağlayan ve onlara aydınlık bir gelecek armağan eden, “Her eğitimli kadının bu Cumhuriyet’e borcu var” diyerek kendini ülkesine adayan aydın Türk kadını Türkan Saylan unutulmayacaktır. Hayanı boyunca kendisini bilime ve eğitime adamış, binlerce insanın sağlığı ve geleceği için mücadele etmiş bir bilim insanı olan Türkan Saylan’ı ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 19.05.2020 19:07
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