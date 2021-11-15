Türkan Mazlum defnedildi

Hayat Şırınga çalışanı Yusuf ve Tülay Mazlum ile Türkan Taşıyan’ın annesi, Ali Sakınmaz’ın ablası, Remzi Taşıyan’ın kayınvalidesi, Okul Müdürü Fatih Sakınmaz, SGK Çorum İl Müdürlüğü çalışanı Emre Sakınmaz ve Hüseyin Sakınmaz’ın halası olan Türkan Mazlum, trombositopenik purpura rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkan Mazlum önceki gün Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Öte yandan Türkan Mazlum’un kardeşi İsmet Sakınmaz da iki hafta önce Aort damarı yırtılması nedeniyle ameliyata alınmış ve geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

