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Türkan Aymergen vefat etti

Çorum'un sevilen isimlerinden Doktor Muzaffer Aymergen'in annesi, Türkan Aymergen (79) yaşamını yitirdi.

Güncel 27.12.2020, 18:16
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Türkan Aymergen vefat etti

Danimarka’da hayatını kaybeden Türkan Aymergen’in defin işlemlerinin henüz netleşmediği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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