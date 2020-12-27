Son Dakika
Türkan Aymergen vefat etti
Çorum'un sevilen isimlerinden Doktor Muzaffer Aymergen'in annesi, Türkan Aymergen (79) yaşamını yitirdi.
Güncel 27.12.2020, 18:16
127
Danimarka’da hayatını kaybeden Türkan Aymergen’in defin işlemlerinin henüz netleşmediği öğrenildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
3°
açık
Namaz Vakti 27 Aralık 2020
|İmsak
|06:24
|Güneş
|07:56
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:53