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Türkan Aymergen defnedildi

Çorum'un sevilen simalarından Doktor Muzaffer Aymergen'in annesi Türkan Aymergen (79) toprağa verildi.

Güncel 30.12.2020, 19:52
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Türkan Aymergen defnedildi

SSK’dan emekli merhum Neşet Aymergen’in eşi, Danimarka’da işçi olarak çalışan Mustafa Aymergen, Dr. Muzaffer Aymergen ve Mualla Alçın’ın annesi, Av. Gönül Aymergen, Şengül Aymergen ve Haydar Alçın’ın kayınvalidesi olan Türkan Aymergen geçtiğimiz günlerde Danimarka’da hayatını kaybetmişti.

Türkan Aymergen'in cenazesi önceki gün ilimize getirildi. Aymergen saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi önünde düzenlenen törenin ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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