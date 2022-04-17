Türk zırhlıları her koşulda göreve hazır

Türk savunma sanayisi, geliştirdiği ürünlerin yüksek performansı yanında farklı coğrafyalarda sunduğu destek hizmetleriyle araçları en zorlu koşullar için hazır tutuyor.

Türkiye'nin askeri kara aracı üreticilerinden Nurol Makina; Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz II, Ejder Kunter ve Ejder TOMA gibi bir dizi araçla başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere yurt içi ve dışındaki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Türk zırhlılarının tercih edilmesinde fiyat ve performanslarının yanında verilen ürün destek hizmeti de etkili oluyor.

Nurol Makina Ürün Destek Müdürü Özgür Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak ürettikleri 1000'den fazla taktik tekerlekli zırhlı aracın 4 kıta ve 10'larca ülkede görev yaptığını söyledi. Bayar, "Ürün Destek" birimi olarak müşteriye sunulan bu araçların her koşulda faal tutulmasını sağlayacak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Ürün Destek faaliyetlerinin "Entegre Lojistik Destek" ve "Satış Sonrası Hizmetler" başlıklarında toplandığını anlatan Bayar, Entegre Lojistik Destek biriminin projelerin teklif aşamasından başlayarak araçların nasıl destekleneceğini, ürünün arkasında nasıl durulacağını planladığını söyledi. Bayar, eğitim ve teknik dokümanların hazırlanması, sahadan gelen verilerin analizleri, yeni çıkan araçlar ve bunların bakım süreçlerin iyileştirilmesi çalışmalarının da Entegre Lojistik Destek kapsamında yürütüldüğünü kaydetti.

Fabrikadan çıkan araçların "Satış Sonrası Hizmetler" birimine emanet edildiğini anlatan Bayar, sahadaki tüm servis ve bakım operasyonlarının da bu birim tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Bayar, bunun için arka planda büyük bir yedek parça desteği sunulması, yurt içi ve dışındaki tüm sevkiyatlar, müşteri memnuniyeti gibi faaliyetlerin de bu kapsamda yapıldığını belirtti.