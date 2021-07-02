Türk Yıldızları, nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikle, Merzifon Havaalanı'ndan kalkış yaparak Çorum'a geldi. Çorum semalarına ay yıldız çizen tim, Kadeş Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlardan büyük alkış aldı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameraları ile o anları kayıt altına almayı ihmal etmedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “Türk yıldızlarının gösterisinde Kadeş meydanında izledik. Geçen sene böyle programımız vardı. Ancak pandemi nedeniyle gösteriyi gerçekleştiremedik. Gelecek yıl içinde talebimizi ilettik. İnşallah Türk yıldızlarımız gelecek yılda gösteri yapacak” dedi.