TÜRK YILDIZLARI ÇORUM’A GELİYOR
Türkiye’nin tüm dünyada tanınan gökyüzündeki Milli Takımı olan Türk Yıldızları akrobasi ekibi ilimizde gösteri uçuşu ve selamlama uçuşu yapacak.
Güncel 25.06.2021, 20:03
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğinde 2 Temmuz 2021 tarihinde ilimize gelecek olan Türk Yıldızları ekibi saat 14.00’da Çorum’da selamlama ve gösteri uçuşu yapacak.
Valilik ve Belediye tarafından yapılan açıklamada: “Türk Yıldızları Çorum semalarında… 2 Temmuz Cuma günü saat 14.00’te Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi için gözümüz göklerde olacak” denildi.
(Haber Merkezi)
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