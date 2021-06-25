TÜRK YILDIZLARI ÇORUM’A GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğinde 2 Temmuz 2021 tarihinde ilimize gelecek olan Türk Yıldızları ekibi saat 14.00’da Çorum’da selamlama ve gösteri uçuşu yapacak.

Valilik ve Belediye tarafından yapılan açıklamada: “Türk Yıldızları Çorum semalarında… 2 Temmuz Cuma günü saat 14.00’te Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi için gözümüz göklerde olacak” denildi.

(Haber Merkezi)

