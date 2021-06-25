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TÜRK YILDIZLARI ÇORUM’A GELİYOR

Türkiye’nin tüm dünyada tanınan gökyüzündeki Milli Takımı olan Türk Yıldızları akrobasi ekibi ilimizde gösteri uçuşu ve selamlama uçuşu yapacak.

Güncel 25.06.2021, 20:03
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TÜRK YILDIZLARI ÇORUM’A GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğinde 2 Temmuz 2021 tarihinde ilimize gelecek olan Türk Yıldızları ekibi saat 14.00’da Çorum’da selamlama ve gösteri uçuşu yapacak. 
Valilik ve Belediye tarafından yapılan açıklamada: “Türk Yıldızları Çorum semalarında… 2 Temmuz Cuma günü saat 14.00’te Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi için gözümüz göklerde olacak” denildi.
(Haber Merkezi)
 

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