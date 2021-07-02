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TÜRK YILDIZLARI BUGÜN ÇORUM’DA

Türkiye’nin gökyüzündeki Milli Takımı Türk Yıldızları, Çorum’da gösteri uçuşu yapacak.

Güncel 02.07.2021, 00:15 02.07.2021, 00:58
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TÜRK YILDIZLARI BUGÜN ÇORUM’DA

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türk Yıldızları'nın Çorum'da selamlama ve gösteri uçuşuna tüm Çorum halkını davet etti.

2 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te Kadeş Meydanı'nda Türk Yıldızları'nın ay yıldızlı gösteri yapacağını kaydeden Başkan Aşgın, “Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyemiz işbirliğinde 2 Temmuz 2021 tarihinde ilimize gelecek olan Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi için tüm hemşehrilerimizi Barış Kadeş Meydanı'na bekliyoruz” dedi.

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