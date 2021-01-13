Son Dakika

Türk yemekleri dünya listesinde

Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli olurken, Türkiye’den birbirinden güzel 5 lezzetin listede yer aldığı saptandı. İkinci sırada yer alan yemeğimiz ise  “Adana kebap” olarak kayıtlara geçti.

Güncel 13.01.2021, 19:25
28
Türk yemekleri dünya listesinde

Medya takip kurumu Ajans Press, türk mutfağı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılından bugüne kadar Türk Mutfağı ile alakalı basına 3 bin 307 haber yansıdığı tespit edildi. Adana kebap ile çıkan haber adedi ise 285 olurken, köfte ile alakalı 5 bin 593 haber olduğu kaydedildi. 
Ajans Press’in, TasteAtlas verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu. Böylelikle Türkiye’den birbirinden güzel 5 lezzetin listede yer aldığı saptanırken, birinci sıraya İtalya’dan Margherita pizzanın yerleştiği kaydedildi. İkinci sıraya ise en sevilen lezzetlerimizden Adana kebap yerleşirken, üçüncü sırada Japonya’dan Ramen (Erişte) yer aldığı kaydedildi. Türkiye’den listeye giren diğer lezzetler ise; biber dolması, sarma, köfte ve döner olarak görüldü.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
yer yer hafif yoğunluklu yağış
banner303
banner364
Namaz Vakti 13 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:55
Öğle 12:54
İkindi 15:20
Akşam 17:42
Yatsı 19:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@