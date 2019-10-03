Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102784
ALTIN
275.580
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0270
EURO
6.2557

Türk yatırımcılara Kazakistan daveti

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kuzey Gücü Şirketler Grubu’nun davetlisi olarak Çorum’a geldi.

Türk yatırımcılara Kazakistan daveti

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kuzey Gücü Şirketler Grubu’nun davetlisi olarak Çorum’a geldi.

03 Ekim 2019 Perşembe 21:40
Türk yatırımcılara Kazakistan daveti

Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Büyükelçilik Müsteşarı Askhat Dautov ve Ticari Ateşe Nuriddin Amankul ile ilk ziyaretini Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi Bölge Başkanı Fahri Karayan’a gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Kuzey Gücü Şirketler Grubu’nun onursal başkanı da olan Fahri Karayan, Büyükelçi Saparbekuly’e çalışmaları hakkında bilgi verdi ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Saparbekuly ve beraberindekiler daha sonra Kuzey Gücü Şirketler Grubu’nu ziyaret etti.

Kuzey Gücü Şirketler Grubu Onursal Başkanı Fahri Karayan, şirketin projeleri hakkında Büyükelçi Saparbekuly’e bilgiler vererek yatırım fırsatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Karayan, şirketin Bulgaristan’da hayata geçireceği 400 konutluk inşaat projesi ile ilgili de bilgiler aktardı.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan’da özellikle okul ve öğrenci yurdu binası konusunda devlet tarafından ciddi destekler verildiğini belirterek, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.

Ziyaretin sonunda ise Fahri Karayan, Büyükelçi Saparbekuly’e Kadeş Barış Antlaşması tableti hediye etti. (Volkan SİNAYUÇ)

İlgili Haberler
KESK Dönem Sözcüsü değişti
KESK Dönem Sözcüsü değişti
Çorum UMKE ekibi sınırda görev yapacak
Çorum UMKE ekibi sınırda görev yapacak
Şoförler Odası’ndan hayırlı olsun ziyaretleri
Şoförler Odası’ndan hayırlı olsun ziyaretleri
“Kazakistan’la işbirliğine hazırız”
“Kazakistan’la işbirliğine hazırız”
Toprak kayması nedeniyle yarılan yol tehlike arzediyor
Toprak kayması nedeniyle yarılan yol tehlike arzediyor
Kazım Kahraman ile İlhami Türksal, Yolyapar’ın meslekte 50. yılını kutladı
Kazım Kahraman ile İlhami Türksal, Yolyapar’ın meslekte 50. yılını kutladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim