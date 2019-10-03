Türk yatırımcılara Kazakistan daveti

Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Büyükelçilik Müsteşarı Askhat Dautov ve Ticari Ateşe Nuriddin Amankul ile ilk ziyaretini Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi Bölge Başkanı Fahri Karayan’a gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Kuzey Gücü Şirketler Grubu’nun onursal başkanı da olan Fahri Karayan, Büyükelçi Saparbekuly’e çalışmaları hakkında bilgi verdi ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Saparbekuly ve beraberindekiler daha sonra Kuzey Gücü Şirketler Grubu’nu ziyaret etti.

Kuzey Gücü Şirketler Grubu Onursal Başkanı Fahri Karayan, şirketin projeleri hakkında Büyükelçi Saparbekuly’e bilgiler vererek yatırım fırsatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Karayan, şirketin Bulgaristan’da hayata geçireceği 400 konutluk inşaat projesi ile ilgili de bilgiler aktardı.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan’da özellikle okul ve öğrenci yurdu binası konusunda devlet tarafından ciddi destekler verildiğini belirterek, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.

Ziyaretin sonunda ise Fahri Karayan, Büyükelçi Saparbekuly’e Kadeş Barış Antlaşması tableti hediye etti. (Volkan SİNAYUÇ)