Türk ve Azeri öğrencilerden ortak şiir kitabı

Türk ve Azeri öğrenciler "eTwinning" projesi projesi kapsamında şiir kitabı çıkardı.

Projenin koordinasyonunu Bursa-Gemlik Şehit Gökhan Aydınlı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Neslihan Abbasoğlu ve Samsun Havza Bekdiğin Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Aksoy’un gerçekleştirdiği, Çorum’dan ise Mustafa Kemal Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ahmet Peker’in yer aldığı etkinlikler kapsamında Web 2.0 araçlarını kullanarak bir çok çevrimiçi çalışmalar yapıldı. Aynı zamanda öğrenciler, belirlenen konularla alakalı bir çok keyifli etkinlikler gerçekleştirdi. Türkiye'den ve Azerbaycan'dan öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla final ürünü olarak şiir kitabı çıkarıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Neslihan Abbasoğlu, "Şiire Meftun Yürekler" adını verdikleri eTwinning projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, final ürünü olarak 12 öğretmen ve 60 öğrencinin şiirlerinden oluşan bir seçki eseri ortaya koyduklarını ifade etti. Abbasoğlu, öğrencilerin çalışma ile şair olma yolunda ilk adımlarını attıklarını ve her bir öğrencinin heyecanın gözlerinden okunduğunu söyledi. (İHA)

