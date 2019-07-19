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Türk Tiyatrosu, dev bir yazarını kaybetti

Çorum’un yetiştirdiği dünya çapında tiyatro oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu (75) dün sabah saat 06.30’da acilen kaldırıldığı Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Türk Tiyatrosu, dev bir yazarını kaybetti

Çorum’un yetiştirdiği dünya çapında tiyatro oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu (75) dün sabah saat 06.30’da acilen kaldırıldığı Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:08
Türk Tiyatrosu, dev bir yazarını kaybetti

Çorum İnkılap İlkokulu öğretmeni, merhum Hüseyin Cücenoğlu’nun ve merhume Nermin Cücenoğlu’nun oğulları, Yücer ve merhum Alper Cücenoğlu’nun ağabeyleri, eğitimci Aygül Cücenoğlu’nun eşi, Gamze ve Umut Cücenoğlu’nun babaları olan ve Merter’de oturan Tuncer Cücenoğlu, prostat kanseri teşhisiyle Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olmuş, ancak Çekmeköy’de oturan kızına yakın olması için tedavisine Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilmişti. Kanserin metastaz yapması nedeniyle de radyoterapiye başlanmasına karar verilmişti.

Tuncer Cücenoğlu için bugün saat 15.00’de Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir tören düzenlenecek. Cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve ölümsüz eserleriyle büyük katkı sağladığı Türk tiyatro camiasına başsağlığı diler.

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