Türk Telekom İl Müdürü Mustafa Töre göreve başladı

Çorum Türk Telekom İl Müdürü olarak Mayıs ayı itibariyle göreve atanan Mustafa Töre ilimize gelerek yeni görevine başladı. Türkiye’de 180 yıllık geçmişi bulunan köklü bir şirkette çalışmanın heyecanını duyduğunu vurgulayan Mustafa Töre vatandaşların iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarını doğru ve hızlı şekilde cevap vermeyi, ayrıca aldığı bayrağı daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediğini söyledi.

Aslen Amasyalı olan ve 1974 yılında Samsun’da doğan Mustafa Töre, Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra 1999 yılında Iğdır’da Radyolink mühendisi olarak göreve başladı. Amasya’da Erişim Şebekeleri Şef mühendisi, Teknik İşletme ve Yatırım Müdürü, Teknik Operasyonlar Müdürlüğü görevlerini yerine getirdikten sonra 2017 yılında Sinop Türk Telekom İl Müdürü olarak atanan Mustafa Töre, Mayıs 2021 itibarı ile de Çorum Türk Telekom İl Müdürü olarak göreve başladı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Töre göreve başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada; “180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom’da çalışmanın verdiği heyecanla, müşterilerimizin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına hızlı ve doğru şekilde cevap verebilmek, ülkemizin dijital dönüşümü yolunda üzerimize düşeni yerine getirmek adına; güçlü, yetkin ve dinamik kadromuzla var gücümüzle canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bayrağı aldığımız yerden daha yükseğe taşımaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Mustafa Töre, Çorum’da 70 binin üzerinde telefon, 80 binin üzerinde ise internet abonesi bulunan şirketin pandemi döneminde artan trafiğe uygun olarak yatırımlarını artırarak devam ettireceğini de vurguladı.

(Haber Merkezi)

