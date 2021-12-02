Türk Tarım Orman-Sen’de Yusuf Bayçelik başkan oldu

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Tarım Orman Sendikası’nın 17 No’lu Çorum-Çankırı Yozgat Şubesi 7. Dönem olağan genel kurulu Anitta Otel toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurul açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongre Divanının teşekkülünün ardından Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrasından sonra, gündem gereği Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu ve Genel Merkez delegelerinin seçimine geçildi.

Genel kurulu MHP İl Başkanı Agâh Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Türk Tarım Orman Sen Genel Başkan Yardımcısı Selim Sarı, TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, Çorum Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Gül’ün yanısıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi de katıldı.

Yapılan seçimler sonucunda Türk Tarım Orman Sendikası 17 No’lu Çorum-Çankırı Yozgat Şubesi başkanlığına Yusuf Bayçelik seçildi.

Türk Tarım Orman Sendikası Şube Başkanlığı yönetim kurulunda Fatih Torun (Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı) ve Burak Dölcü’den (Basın ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı) oluştu.



(Haber Merkezi)

