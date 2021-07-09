Türk Sineması Cannes’da

Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi olan “Bağlılık Hasan”ın “Belirli Bir Bakış Bölümü”nde yarıştığı 74. Cannes Film Festivali, bu yıl 17 Temmuz’a kadar gerçekleşecek.

Dünyanın en prestijli film festivali olarak kabul edilen ve geçtiğimiz yıl Kovid-19 nedeniyle gösterimleri iptal edilen Cannes Film Festivali, açılış filmi olan Leos Carax’ın “Annette” filminin gösterimi ile başladı.

Geçtiğimiz sene seçkisini açıklamış olmasına rağmen film gösterimlerini iptal eden Cannes Film Festivali, Fransa’nın sinema salonlarını açma kararıyla birlikte bu yıl Temmuz ayına ertelenmişti.

Sosyal mesafeli ve küresel salgın koşullarına uygun olarak gerçekleşen 74. Cannes Film Festivali, yarışma, yarışma dışı seçkiler ve film marketiyle sinemaseverlerle sektör profesyonellerini ağırlıyor.

(Haber Merkezi)

