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Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına başlıyor

 Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına başlıyor. 

Güncel 02.09.2021, 00:28
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Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına başlıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, Koro Şefi Selda Erdost yönetiminde 7 Eylül 2021 Salı gününden itibaren çalışmalara başlıyor. 
Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan çalışmalara tüm Türk Sanat Müziği severlerin katılabileceği açıklandı.

(Haber Merkezi) 
 

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