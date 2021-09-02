Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına başlıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, Koro Şefi Selda Erdost yönetiminde 7 Eylül 2021 Salı gününden itibaren çalışmalara başlıyor.

Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan çalışmalara tüm Türk Sanat Müziği severlerin katılabileceği açıklandı.

(Haber Merkezi)

