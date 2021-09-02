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Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına başlıyor
Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına başlıyor.
Güncel 02.09.2021, 00:28
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, Koro Şefi Selda Erdost yönetiminde 7 Eylül 2021 Salı gününden itibaren çalışmalara başlıyor.
Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan çalışmalara tüm Türk Sanat Müziği severlerin katılabileceği açıklandı.
(Haber Merkezi)
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