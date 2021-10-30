Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'ndeki cinayetle ilgili 10 kişi adliyeye sevk edildi

Olay, 27 Ekim günü gece saatlerinde Yavruturna Mahallesi'nde bulunan Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde meydana geldi. Dernekte bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların isabet ettiği Cihan Kanbur hayatını kaybetti, Semih Özçelik, Kadir Özlem ve Muhammed Yücel ise ağır yaralandı. İhbar üzerine derneğe çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semih Özçelik de, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir Özlem ve Muhammed Yücel ise tedavi altına alındı.

10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayetin ardından polis güvenlik kameralarından yola çıkarak üç gün içinde dernek yetkilileri dahil 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi.