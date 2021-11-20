Türk Sağlık Sen’de Gök, güven tazeledi

Türk Sağlık Sen Çorum Şubesi’nin 7. Olağan Kongresi, Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapıldı.

Katılımın yoğun olduğu kongreye MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Temsilcisi Ahmet Sözüdoğru, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Heyeti Şakir Tuncay başkanlığında Yaşar Çoban ve Süleyman Özcan’dan oluştu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda Türk Sağlık-Sen Çorum Şubesi Başkanı Mehmet Fatih Gök ile MHP İl Başkanı Agah Karapıçak bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları aynı ayrı ayrı okunarak oy birliğiyle ibra edildi.

Mevcut Başkan M. Fatih Gök’ün tek aday olarak katıldığı seçimlerde kullanılan oyların tamamını alan Gök, güven tazeleyerek Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanlığına yeniden seçildi.

M. Fatih Gök başkanlığındaki yeni yönetim Banu Gündemir, Haydar Çiftoğlu, Yasin Özkan, İlknur Türk, Murat Sarıkoca, Bahaddin Alıcı’dan; Denetleme Kurulu Bilal Zobu, Selim Zakin, Yurdagül Kökçü’den; Disiplin Kurulu Lütfi Küçük, Yeşim Tavlı Kızıldağ, Fatih Mehmet Kesergen’den; üst kurul delegeleri ise Mehmet Fatih Gök ve Haydar Çiftoğlu’ndan oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)