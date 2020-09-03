Türk Psikolojik Danışma ve Rehberliği Derneği Çorum’da

Derneğin 1989 yılında kurulduğunu, Türkiye genelinde 60'ın üzerinde teşkilatı ve 13 binin üzerinde üyesi bulunduğunu söyleyen Türk Psikolojik Danışma ve Rehberliği Derneği İl Temsilcisi Ahmet Ölçer, derneğin amacının psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak psikolojik danışma ve rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanların sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak çalışmalar yürüten Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin Çorum Temsilciliğinin Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: “Ahmet Ölçer, Ayşe Can, Ahmet Gümüş, Banu Özdil Yücel ve Gökhan Turgut.” (Haber Merkezi)