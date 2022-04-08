“Türk Polisi, Türkiye'nin nazar boncuğudur”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 177’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında ülkenin kalkınmasında, ilerlemesinde ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri olan Polis Teşkilatı’nın, huzurun, istikrarın, güvenin, devlet-millet birliğinin sembolü olduğunu söyledi.

Bölgeye hizmet edecek Adli Tıp Merkezi’ni Çorum’a kazandıracaklarını belirten Ceylan, çizim projelerinin devam ettiğini ve en kısa zamanda tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. 9 bin metrekare kapalı alanı olan Polis Moral Eğitim Merkezi’nin proje çalışmalarının bittiğini açıklayan Ceylan, Bölge Trafik Müdürlüğü’nün yanına yapılması planlanan Eğitim Merkezi’nin tamamlandığında Çorum’a her ay bin kişinin eğitim almak için geleceğini ifade etti.

Ceylan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu, gücünü kanunlardan, desteğini ise milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız Kurulduğu günden bu yana, kutsal vatan topraklarının dört bir tarafında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma, huzur ve güven ortamını temin etme konusunda zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin disiplinli, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla görevini en iyi şekilde yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 177.yılını kutluyorum.

Polis teşkilatımız; Cumhuriyetimizin, milli bütünlüğümüzün, Atatürk ilke ve inkılapları ile temel hak ve özgürlüklerin onurlu ve sadık koruyucuları olarak, Türk Polis Teşkilatımızın 177. Kuruluş yıldönümünü kutlar, devletimiz, milletimiz ve kutsal değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anarken, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde vatanımızın ve milletimizin güvenliği için görevleri başında gecesini gündüzüne katarak mücadele eden personellerimize ve aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarılar dilerim.” (Haber Merkezi)

