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Türk PDR Derneği Başkanı psikolojik danışmanlarla buluştu

Çorum Rehberlik Araştırma Merkezinin il sonu rehber öğretmenler toplantısı yapıldı. Toplantıya, Türk PDR Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin katıldı.

Türk PDR Derneği Başkanı psikolojik danışmanlarla buluştu

Çorum Rehberlik Araştırma Merkezinin il sonu rehber öğretmenler toplantısı yapıldı. Toplantıya, Türk PDR Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin katıldı.

23 Haziran 2019 Pazar 01:10
Türk PDR Derneği Başkanı psikolojik danışmanlarla buluştu

Toplantının açılış konuşması İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tahir Demir tarafından yapıldı. Tahir Demir psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanının okullarda sorunları önlemede çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Yıl içerisinde rehber öğretmenlerin okullarda yaptıkları çalışmalarda önleyici ve etkili çalışmalarıyla eğitimde kalitenin artırılmasında rol oynadıklarını vurgulayan Demir, 2023 eğitim vizyon  çalışmalarında rehberlikle alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemi üzerinde durdu. Daha sonra Pr.Doktor Cengiz Şahin tarafından ruh sağlığı alanında PDR başlıkla sunum yapıldı. Cengiz Şahin 1950'lerden bu yana rehberliğin Türkiye'de yer bulduğunu ve bu alanın artık daha profesyonel bir şekilde icra edilme yoluna gittiğini belirtti. Cengiz Şahin programda PDR alanında yapılmakta olan ve düşünülen değişimlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yapılan görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Selçuk'un PDR alanında olması sebebiyle meslek alanı ile alakalı çalışmalarda Türk PDR Derneği ile sürekli istişare içerisinde olunacağı ve sık sık görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Cengiz Şahin'in konuşmalarından sonra Şube Müdürü Tahir Demir tarafından çiçek ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Daha sonra Çorum Rehberlik ve Araştırma merkezi ziyaret edilerek kurum çalışanları ile istişarede bulunuldu.

(Yusuf ÇINAR)

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