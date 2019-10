“Türk ordusu ve devletin her zaman yanındayız”

Yaptığı yazılı açıklamada Ortadoğu halklarının sömürü devletlerinin aç gözlüğüne kurban edildiğini belirten Çağdaş, başta Irak, Suriye olmak üzere bu ülkelerde yaşayan halkların yok olmakla karşı karşıya kaldığını, saldırıların soy kırıma dönüştüğünü söyledi.

İnsanların mülteci durumuna düştüğünü ve yerlerinden, yurtlarında edildiğini anlatan Mustafa Çağdaş, aymazlıkta sınır tanımayan batılı devletlerin artık sınırları aştığını, Firavuni düzenlerinin devamı için her türlü zulmü halklara reva görmeyi kendilerine hak olarak gördüklerini söyledi. Venezuela, Libya, Filistin, Irak, Suriye ve nice ülkenin de fitne ateşini alevleyen Siyonist emellere hizmetten geri kalmadığını kaydeden Mustafa Çağdaş, “Siyonistlerin tarihler boyu süre gelen lanetli kitap Kabala inançları arz ı mev ud hayalleriyle birleşmiş, Nil’den Fırat’a kadar olan toprakları kendi egemenlikleri saymışlardır. Önce Zeytin dalı, şimdi ise Barış Pınarı Harekatı ile devletimiz bu sinsi emellere karşı en güçlü şekilde cevabı vermiş ve mesajını net iletmiştir ne Anadolu’da ne de Mezapotamya’da Türkiyesiz plan yapılmaz, yapılırsa da o planı başınıza geçiririz denmiştir. Peki biz Türkiye halkı olarak ne yapmalıyız öncelikle kardeşler topluluğu olduğumuzu unutmamalı aramızdaki çekişmeleri bir kenara bırakıp devletimizin ve ordumuzun yanında olmalıyız unutmayalım ki zalim batı kan götürdüğü topraklarda din dil ırk mezhep ayrımı yapmadan katliam yapmaktadır buna karşı bizim en büyük gücümüz kardeşler topluluğu olmamızla mümkündür bu düşünce ve duygularla biz Akıncılar Derneği teşkilatları olarak birlikte atılacak her adımın içinde yer alacağız ve ordumuz ve devletimizin her daim yanında olacağız, hepimiz Mehmet’iz hepimiz askeriz, Şüphesiz ALLAH mazlum milletlerin sığınağı ve muhafızı olmuş ordumuza ve devletimize zaferi nasip edecektir” dedi.(Haber Merkezi)