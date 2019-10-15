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Türk Ordusu için dua ettiler

Özel Pınar Koleji öğrencileri ve öğretmenleri İstiklal Marşı töreninde Barış Pınarı Harekâtı’ndaki Mehmetçiğe manen destek olmak için Kahraman Türk Ordusu’na din kültürü öğretmeninin okuduğu dua ile destek oldular.

Türk Ordusu için dua ettiler

Özel Pınar Koleji öğrencileri ve öğretmenleri İstiklal Marşı töreninde Barış Pınarı Harekâtı’ndaki Mehmetçiğe manen destek olmak için Kahraman Türk Ordusu’na din kültürü öğretmeninin okuduğu dua ile destek oldular.

15 Ekim 2019 Salı 20:11
Türk Ordusu için dua ettiler

Etkinlikte konuşan Özel Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu öğrencilere seslenerek, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor, toprağımızda gözü olanlara da en iyi dersi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vermekte geç kalmaz. Allah bu harekâtta görev alan şanlı ordumuza mensup tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız. Allah ordumuza düşman topluluğu karşısında yardım etsin, muzaffer kılsın” dedi.

Konuşmanın ardından daha sonra öğretmen, öğrenci ve okul çalışanları toplu olarak dua etti.

(Mehmet DALAR)

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