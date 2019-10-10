“Türk Milliyetçileri Devleti ve Ordusunun yanında”

Yaptığı yazılı açıklamada; hükümetin bu konudaki kararlı duruşundan taviz vermeden, terör nerede sona erecekse oraya kadar gitmesini arzu ettiklerini vurgulayan Karapıçak, emperyalist güçlerin, devletin varlığına, birliğine kast eden tutumları ve hesaplarının boşa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ordunun bu operasyonu kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan yapacak güç ve kararlılıkta olduğunu söyleyen Karapıçak, Türk Milliyetçilerinin devletinin ve ordusunun yanında olduğunu söyledi. Kamuoyunda savaş karşıtlığı adı altında, devletin yapacağı operasyonu baltalamaya çalışanların, FETÖ ve PKK ağzıyla konuşanların ayaklarını denk alması gerektiğini ifade eden Karapıçak, “Türk Devleti sahipsiz değildir” dedi.

Karapıçak, “Otuz yılı aşkın süredir canımıza, malımıza, insanımıza ve birliğimize kast eden ihanet şebekeleri kaynağında yok edilecektir. Ülkemizi ve ekonomimizi tehdit eden göç dalgası sınırlarımızın dışında tutulacaktır. Emperyalistlerin terör koridoru dağıtılıp, hesapları tarihin çöplüğüne atılacaktır.

Milletimiz rahat olsun ve operasyonu bahane ederek suyu bulandırmaya çalışan şer odaklarına prim verilmesin.

15 Temmuz’da içerdeki hesapları nasıl bozduysa, Barış Pınarı Operasyonu ile de dışarıdaki hesapları ve tezgahları bozulacaktır” dedi. (Haber Merkezi)